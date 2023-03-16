حاكم مصرف لبنان يمثل أمام القضاء اللبناني في إطار تحقيقات حول شبهات غسل أموال

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى قصر العدل في بيروت، للاستماع إليه من قبل الفريق القضائي الأوروبي في إطار تحقيقات حول ثروته وشبهات غسل أموال.

وقد وصل قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا إلى قصر العدل، وتوجه إلى قاعة مجلس شورى الدولة، بانتظار حضور سلامة. كما حضر الوفد القضائي الأوروبي، للاستماع إليه.

ويضم وفد التحقيق القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.

وأفادت معلومات لموقع "لبنان 24" بأن الموكب الذي أقل سلامة إلى قصر العدل لم يشاهده أحد، كما أنه ما من أحد استطاع رصد سلامة أثناء دخوله إلى مبنى العدلية، وبالتالي من الممكن أن يكون سلامة وصل إلى العدلية ضمن سيارة مموهة أو آلية أمنية.

💢عااجل: وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل حيث ينتظره الوفد القضائي الاوروبي للاستماع إليه#اين_الاخوين_غانم 🤭😂https://t.co/4Pzdk7w1q7pic.twitter.com/JbWcV3AhpH — Carla-H (@ElycarlaH) March 16, 2023

وبحسب المصادر، فإن المتجمهرين حول قصر العدل من صحفيين ومواطنين فوجئوا بورود معلومات عن وصول سلامة، علما أنهم لم يتمكنوا من معرفة المدخل الذي دخل منه الموكب الذي أقل سلامة.

ويشهد محيط قصر العدل امتدادا حتى المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط المتحف الوطني، وصولا إلى جسر العدلية، انتشارا كثيفا للجيش اللبناني، بالتزامن مع جلسة الاستماع إلى سلامة.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية