حاكم مصرف لبنان يتغيب عن جلسة استجوابه

تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، قد حدد تاريخ اليوم 15 مارس، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.

ونقلت قناة "الجديد"، عن مصدر قضائي، إشارته إلى أنه "لن يتم توقيف سلامة خلال جلسة الاستماع له، داخل قصر عدل بيروت".

وذكرت القناة أن "جلسة استجواب سلامة لن تعقد في غرفة القاضي أبو سمرا الأساسية، ولكن في غرفة أخرى داخل قصر عدل بيروت، وتحديدا في أحد مكاتب مجلس الشورى".

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وأفادت صحيفة "زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءا كبيرا من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفا سويسريا.

المصدر: "النشرة" + RT