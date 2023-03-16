مصر ترد على توقعات الباحث الهولندي بحدوث زلازل مدمرة في البلاد

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي، الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام القادمة.

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وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي: "تنبؤات العالم الهولندي فرانك بشأن حدوث زلزال مدمر خلال الأيام القادمة ما هي إلا تنجيم وبعيدة كل البُعد عن العلم ".

أضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: "من المستحيل التنبؤ بموعد أي زلزال ، ومكانه وقوته ، وهذا الأمر لا يمكن بسبب سلوك وعمق الأرض".

تابع: "قد تنبأ العالم الهولندى سابقًا بوقوع زلزال ، لم يحدث ذلك ، مؤكدًا لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم ، ليس يوجد علاقه بين حركة الكواكب والزلازل".

وكان العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، قد هاجم منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.

وقال هوغربيتس في تغريدة له على "تويتر" يوم الأحد: "يجب أن يتم تحليل اكتمال القمر أو القمر الجديد باستمرار. إما أن تقوم بتضمين مواقع الكواكب أو لا تقوم بذلك. لا يمكنك مقارنة طريقة مع الأخرى. تقارب القمر المكتمل في 6 فبراير مع اقتران كوكبيين لم يكن مصادفة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية