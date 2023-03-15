شرطة غزة تتلف طنا من المتفجرات الإسرائيلية

أتلفت دائرة الشؤون الفنية في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات التابعة لشرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مواد متفجرة من المخلفات الحربية الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الشؤون الفنية أن جهاز الدفاع المدني والخدمات الطبية شارك في العملية وقام بتأمينها.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية بإدارة الأدلة وهندسة المتفجرات الرائد أحمد عثمان، أن عملية الإتلاف تأتي للتخلص من المخلفات الحربية غير المنفجرة بهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن الطواقم الهندسية أتلفت طنا من الأجسام غير المتفجرة، شملت قذائف مدفعية وقذائف هاون وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية