حرب خرائط بين الجزائر والمغرب

هاجم قراصنة إلكترونيون الموقع الرسمي لمجلة "ماروك إيبدو" المغربية، بعدما "تهجمت مؤخرا على الجزائر"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأدى الهجوم إلى توقيف الموقع، إذ يجد متصفحه خريطة كبيرة للمغرب العربي، عليها أعلام كل الدول، بينها الصحراء.

وكتب القراصنة عبارة: "هكذا ستكون خريطة الجزائر مع أول خطوة للمساس بأرضنا"، فيما يبدو أنه رد على قيام المجلة قبل أيام بوضع خارطة على صفحتها الرسمية تضم أراض متنازع عليها إلى المغرب، وهو ما وصفته "الشروق" بأنه "استفزاز واضح"

وضم القراصنة مساحة المغرب للجزائر ووضعوا عليها العلم الجزائري وكتبوا عبارة "الجزائر خط أحمر".

كما وضع القراصنة علم الصحراء على المنطقة المتنازع عليها في الخارطة.

المصدر: "الشروق" الجزائرية