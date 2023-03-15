 
مباشر

حرب خرائط بين الجزائر والمغرب

أخبار العالم العربي

حرب خرائط بين الجزائر والمغرب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxsk

هاجم قراصنة إلكترونيون الموقع الرسمي لمجلة "ماروك إيبدو" المغربية، بعدما "تهجمت مؤخرا على الجزائر"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأدى الهجوم إلى توقيف الموقع، إذ يجد متصفحه خريطة كبيرة للمغرب العربي، عليها أعلام كل الدول، بينها الصحراء.

وكتب القراصنة عبارة: "هكذا ستكون خريطة الجزائر مع أول خطوة للمساس بأرضنا"، فيما يبدو أنه رد على قيام المجلة قبل أيام بوضع خارطة على صفحتها الرسمية تضم أراض متنازع عليها إلى المغرب، وهو ما وصفته "الشروق" بأنه "استفزاز واضح"

وضم القراصنة مساحة المغرب للجزائر ووضعوا عليها العلم الجزائري وكتبوا عبارة "الجزائر خط أحمر".

كما وضع القراصنة علم الصحراء على المنطقة المتنازع عليها في الخارطة.

حرب خرائط بين الجزائر والمغرب

المصدر: "الشروق" الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا