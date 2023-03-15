حزب تونسي: ''على التونسيين أن يستوعبوا أن تونس بلادهم بقيس سعيّد أو دونه''

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي التونسي، نبيل الحجي، إن "ملف الاعتقال المتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة لا يتضمن أدلة"، في إشارة لتوقيف الأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي.

وتساءل الحجي: ''قرأنا المحاضر.. فهل تتخيلون أن معتقلا متهم بالتآمر على أمن الدولة ليس لديه أي محجوز؟''، قائلا: ''إن فكرة التنكيل واضحة''.

وأشار في تعليقه على انطلاق أعمال البرلمان الجديد: ''أريد أن أتوجه بالسؤال للتونسيين وللرئيس قيس سعيّد.. ماذا نفعل بالبرلمان اليوم؟''، واعتبر أن :''مجلس نواب الشعب كما صوره الرئيس قيس سعيد لن يحسن وضعية التونسي''.

وأكد الأمين العام للحزب أن دورهم يكمن في قيادة البلاد نحو الطريق التي يحلم بها الجميع. وبين بأنهم عبر ممارسة النضال السلمي، سينخرطون في أي مبادرة مقنعة فيها مصلحة لتونس.

وأضاف: ''نريد المضي إلى ديمقراطية سليمة لا الديمقراطية العليلة التي نعيشها.. وبعد مدة سينتهي قيس سعيد أسوأ مما انتهى بورقيبة.. إما كبن علي أو أسوأ.. وعلى التونسيين أن يستوعبوا أن تونس بلادهم بقيس سعيد أو دونه وبراشد الغنوشي أو دونه ''.

إقرأ المزيد

المصدر: "موزاييك"