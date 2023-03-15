السعودية.. مصرع 4 إخوة جراء السيول القوية (فيديو)

لقي 4 أخوة مصرعهم في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية غرقا، جراء جرف السيول القوية، لسيارة والدهم، في طريقهم نحو قريتة "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، جرف السيول القوية للسيارة، التي فقد الأب قدرته على التحكم فيها، وغرقها وسط السيل الجارف، الناتج عن هطول الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وفاة الأطفال الـ 4، ونجاة الوالد.

وأظهرت الصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحطم السيارة نتيجة قوة السيول.

يشار إلى أنه تم انتشال جثامين طفلين اثنين وهما صبي وفتاة، وجار البحث عن جثماني الطفلين المفقودين.

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خيم الحزن على #صبيا بعد حادث غرق مركبة مواطن يحمل 4 من أطفاله في سيل #وادي_وساع كما تمكن الدفاع المدني من انتشال جثة أحد الأطفال بعد أن جرفتها المياه لمسافات بعيدة داخل أحد الأودية ولايزال البحث مستمراً ..#جازان_الانpic.twitter.com/mFj3qixLs7 — جازان الان (@jazannow) March 14, 2023

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وأفادت مراسل قناة "الإخبارية" السعودية، بأن هذا لم يكن الحادث الأول في هذا الطرق جراء السيول، مشيرة إلى أن الطريق يعطي إيحاء بأنه مصمم لمرور السيول لا السيارات، كونه منخفضا جدا، وقريبا من الوادي.

فيديو | فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بقرية مشلحة في جازان



ومراسلنا زاهر المالكي: هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل في القرية لجريان السيول#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/6LmSe5r0ed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

المصدر: RT