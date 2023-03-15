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السعودية.. مصرع 4 إخوة جراء السيول القوية (فيديو)

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السعودية.. مصرع 4 إخوة جراء السيول القوية (فيديو)
صورة تعبيرية
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لقي 4 أخوة مصرعهم في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية غرقا، جراء جرف السيول القوية، لسيارة والدهم، في طريقهم نحو قريتة "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، جرف السيول القوية للسيارة، التي فقد الأب قدرته على التحكم فيها، وغرقها وسط السيل الجارف، الناتج عن هطول الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وفاة الأطفال الـ 4، ونجاة الوالد.

وأظهرت الصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحطم السيارة نتيجة قوة السيول.

 يشار إلى أنه تم انتشال جثامين طفلين اثنين وهما صبي وفتاة، وجار البحث عن جثماني الطفلين المفقودين.

إدارة تعليم محافظة صبيا أعلنت تحويل الدراسة عن بعد في عدد من القطاعات التي تشرف عليها تعليميا نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة

وأفادت مراسل قناة "الإخبارية" السعودية، بأن هذا لم يكن الحادث الأول في هذا الطرق جراء السيول، مشيرة إلى أن الطريق يعطي إيحاء بأنه مصمم لمرور السيول لا السيارات، كونه منخفضا جدا، وقريبا من الوادي.

 

المصدر: RT

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