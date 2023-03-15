وزارة النقل المصرية تعلق على فيديو "هدم" كوبري ضخم في أحدث مدن البلاد

أصدرت وزارة النقل المصرية، بيانا للرد على المزاعم التي وردت عبر أحد الفيديوهات حول "إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة" (كوبري دائري العلمين ).

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وقالت الهيئة العامة للطرق والكباري، إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولا يوجد إزالة لأحد الكباري بالعلمين الجديدة، مؤكدة أنه بشأن الكوبري المشار اليه في الفيديو فإن الهيئة توضح الحقائق الآتية:

1. هذا الكوبري تم إنشاؤه سنة 2019 بخلوص رأسي (فرق الارتفاع) قدره 6 م طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق .

2. فى إطار إنشاء مشروع القطار السريع HSR ، وبسبب تعارض الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب للقطار السريع مع كوبري البحيرات - العلمين أعلي السكة الحديد، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار 3م لتحقيق الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من اسفله، وهو الأمر الذي يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول اجمالي 88 م مع الابقاء على الاعمده والاساسات وإعاده استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والابقاء على باقي الكوبري كما هو.

3. سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخري.

4. الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلويه فقط هو 88 م والطول الاجمالى للكوبري 665 م وهو ما يمثل 14٪، وسيتم استخدام باقي عناصر الكوبري مرة أخري.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى تهدف إلى إحداث بلبلة للرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

المصدر: RT