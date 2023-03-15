الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالساحة الحمراء (فيديو)

وضع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، الموجود حاليا في موسكو في زيارة عمل، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة الإسكندر في الساحة الحمراء.

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وبعد وضع إكليل الزهور، وقف الأسد دقيقة أمام الضريح، وقد رافق الرئيس السوري، وفد من السياسيين والعسكريين السوريين.

ووصل الأسد إلى موسكو مساء الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار فنوكوفو، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأسد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد، والتجارة الخارجية، والعماد علي عباس وزير الدفاع، والدكتور كنان ياغي وزير المالية، والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة، والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء، ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى الدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.

المصدر: إزفيستيا