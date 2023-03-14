"بلوغر" مصرية تستأنف على قرار حبسها بتهمة حيازة مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

استأنف دفاع الـ"بلوغر" المصرية آية إيهاب على قرار حبسها بتهمة حيازة مواد مخدرة، وطالب بإخلاء سبيلها.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة حدائق الأهرام اتجار الـ"بلوغر" في المواد المخدرة رفقة عشيقها الذي ادعى زواجه العرفي منها، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما والكائنة بمنطقة حدائق الأهرام، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وذكرت التحريات في واقعة القبض على المتهمة، أن قوة أمنية توجهت من قسم شرطة حدائق الأهرام، وضبطت البلوغر آية إيهاب، ورامي أ.

وبتفتيش الشقة تبين وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 9 ملايين جنيه، ومبلغ مالي (408 آلاف جنيه)، وهاتفي أيفون، كما عثر أيضا على 3 مفاتيح سيارات سيارتان bmw والثالثة toyota corolla.

وآية إيهاب هي شابة في العشرينات من عمرها، بدأت على السوشيال ميديا منذ أكثر من عامين، ولديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنها نالت شهرتها على تطبيق "تيك توك"، حيث تقدم محتوى ترفيهيا.

وتستعرض آية بعض الرقصات في فيديوهات قصيرة وتمتلك على تيك توك نحو 930 ألف متابع، وتحظى فيديوهاتها على ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات، بالإضافة إلى ذلك تهتم آية بالموضة والأزياء.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري