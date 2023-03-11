بلوغر مصرية وعشيقها يواجهان تهمة حيازة 86 كغ من الحشيش (صور)

وجهت النيابة المصرية للبلوغر آية إيهاب وعشيقها تهمة حيازة 86 كغ من الحشيش، تم ضبطها بحوزتهما بشقتهما في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوغر آية إيهاب وزوجها العرفي رامي. أ، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إتجار المتهمة آية إيهاب في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

كما بينت أيضا وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش وزنت 86 كيلوغرام قيمتها 9 ملايين جنيه تقري، بالإضافة إلى مبلغ مالي و2 هواتف محمولة و4 سيارات.

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري