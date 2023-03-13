 
مباشر

وافد أردني يهرب عاريا من خاطفيه في الكويت

أخبار العالم العربي

وافد أردني يهرب عاريا من خاطفيه في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux7e

ذكر حساب "تفتيش الكويت" التابع لوزارة الداخلية في تغريدة عبر "تويتر"، أن وافدا أردنيا تعرض لمحاولة خطفه من قبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص، لكنه تمكن من الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الوافد الأردني تمكن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عار وبملابس ممزقة".

وأوضحت أن "الوافد دخل على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث".

إقرأ المزيد
جريمة بشعة تهز الكويت.. الأمن يفك لغز اغتصاب ومقتل وحرق سيدة وافدة
جريمة بشعة تهز الكويت.. الأمن يفك لغز اغتصاب ومقتل وحرق سيدة وافدة

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا