وافد أردني يهرب عاريا من خاطفيه في الكويت

ذكر حساب "تفتيش الكويت" التابع لوزارة الداخلية في تغريدة عبر "تويتر"، أن وافدا أردنيا تعرض لمحاولة خطفه من قبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص، لكنه تمكن من الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الوافد الأردني تمكن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عار وبملابس ممزقة".

وأوضحت أن "الوافد دخل على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث".

عصابة تخطف وافد :

• هروب وافد أردني من 3 أشخاص قاموا بخطفه في سيارة بر السالمي ، حيث تمكن من الهروب شبه عاري بملابس ممزقة وكان قد دخل على أصحاب مخيم اتصلوا على الداخلية لتسليمه.#السالمي#أردني#الداخلية#الكويتpic.twitter.com/9gQg4U0rho — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 12, 2023

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المصدر: "تويتر"