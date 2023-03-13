توقيف نائب عقب أدائه اليمين في البرلمان التونسي الجديد بعدما تبيّن أنه مطلوب للعدالة

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف النائب عن دائرة المروج بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان الجديد، حيث تبين أنه مطلوب للعدالة بمذكرة قضائية صادرة ضده.

وبحسب المصادر طالبت المترشحة عن "دائرة المروج" 5 و6 بأحقيتها في عضوية المجلس بعد إيقاف النائب، موضحة أنها رفعت قضية جزائية ضده وقد تم إيقاف رئيس الدائرة الغربية بالمروج ومساعدته، مشيرة إلى أن النائب هرب من المحكمة تاركا وثائقه الرسمية وفق تصريحها.

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المصدر: وسائل إعلام تونسية