ميقاتي: ربيع لبنان بات قريبا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "ربيع لبنان بات قريبا"، في إشارة منه إلى قرب انفراج الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان الذي يشهد أزمة غير مسبوقة بتاريخه.

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ولفت ميقاتي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "الآراء كانت متفقة على ضرورة انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن، من أجل انتظام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية، لبدء الحل".

وشدد على أنه "من دون حل سياسي، و من دون أن يمارس مجلس النواب دوره الطبيعي، وأن يكون هناك مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية، لا يمكن الخروج بحل".

وكان ميقاتي حذر بوقت سابق من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلا، مضيفا أن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل "أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.

هذا وسجل الدولار في لبنان اليوم الاثنين سعرا هو الأعلى منذ بدء الأزمة عام 2019 مقابل الليرة اللبنانية، حيث اقترب من عتبة الـ94 ألف ليرة.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ في ظل شغور في سدة الرئاسة.

المصدر: RT+ إعلام لبناني