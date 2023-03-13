نشر أول صورة لأهم قطعة نووية في تاريخ مصر قبل وصولها من روسيا

أعلن مصنع تياغماش الروسي، أن أول قطعة نووية مخصصة لمفاعل الضبعة المصري تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم 7 مارس الجاري وهي في طريقها إلى مصر.

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ونشر المصنع صورة مصيدة قلب المفاعل النووي المصري، مشيرا إلى أن السفينة غادرت وعلى متنها ثلاثة مكونات رئيسية للمفاعل النووي المصري.

وأشار المصنع إلى أن إلى أول"مصيدة ذوبان" لمحطة الضبعة النووية المصرية حدث هام لفريقنا بأكمله، موضحا أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع وأكثرها أهمية من الناحية الاستراتيجية في التاريخ الحديث لشركتنا.

ونوهت الشركة بأن أكبر مشروع لروسيا ومصر، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية مصرية يسير في الموعد المحدد.

وتعد شركة JSC TYAZHMASH هي واحدة من أكبر شركات بناء الآلات في روسيا. تأسست الشركة في عام 1941 وهي حاليًا شركة مصنعة لمجموعة واسعة من المعدات المطلوبة في محطات الطاقة الحرارية والمائية والنووية ومحطات التعدين، وكذلك في بناء السفن.

المصدر: RT