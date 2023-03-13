"أتقنتم تربية الأبقار".. خبير زلازل أردني يوجه رسالة إلى العالم الهولندي

وجه أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي، اليوم الاثنين، رسالة إلى العالم الهولندي فرانك هوغربيتس.

وقال أبو كركي في منشور عبر "فيسبوك": "ها هو الأمر يكتمل بحمد الله اليوم 13-3-2023 بخريطة سلسلة الزلازل التي حصلت وتم تحديد موقعها فعلا خلال فترة الأسبوعين الماضيين بتلك القارة وبما مجموعه ألف وخمس وثلاثون زلزالا تراوحت قواها ما بين أربعة إلى خمسة وسبعة بالعشرة من الدرجة".

وأضاف: "كما توقعنا في بوست 26-2-2023. هذا ليس تنبؤا ولكنه وسيلة لتعرية المصطادين بالماء العكر أصحاب الأنفس المريضة الذين أقلقوا ملايين الناس الطيبين هنا وهناك في هذا العالم العجيب.. لنقارن ما بين 26-2-2023 ساعة هذا التحدي و13-3-2023 عند اختتامه فالنتيجة واضحة ولا تدع أي مجال للشك".

وتابع قائلا: "باي باي تراصف وأرصفة هندسة كركبة الكواكب! إلى هولندا.. در! مع كل التقدير والاحترام لذلك البلد الطيب والطيبين من أهله الذين برعوا بتغذية أفواه العالم عبر إتقان تربية الابقار".

وكان هوغربيتس قد حذر مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من مارس، إلا أن ذلك لم يحصل.

وفي تغريدة يوم أمس، قال: "نحن على موعد مع تقارب الهندسة الكوكبية في الفترة الممتدة بين 15 و17 مارس الجاري، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و19 مارس".

Somewhat more critical planetary geometry occurs tomorrow (13th). A convergence of critical planetary geometry occurs 15-17 March which may result in large seismic activity approx. 16-19 March. — SSGEOS (@ssgeos) March 12, 2023

وأشعل العالم الهولندي الشهر الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توقع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا، ثم تتالت توقعاته، فأصاب في بعضها وخاب البعض.

وضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وسوريا يوم 6 من فبراير الماضي، حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية.

المصدر: RT