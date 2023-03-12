"بلومبيرغ": السعودية منعت دخول وفد إسرائيلي لحضور حدث سياحي أممي في العلا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد، بأن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وفد إسرائيلي لحضور حدث سياحي أممي في العلا.

وحسب الوكالة تضم البعثة الإسرائيلية مواطنين من قرية كفر كمأ الشركسية تلقوا دعوة للمشاركة في الاحتفال التكريمي الخاص للأمم المتحدة بعد أن تصنيفها قرية سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).

وكانت منظمة السياحة العالمية قد دعت القرويين والمسؤولين الإسرائيليين إلى جانب أولئك الذين ينتمون إلى 22 دولة لحضور الحدث الذي يستمر يومين في قرية العلا السعودية، والذي يبدأ يوم الأحد، لكن لم يتم إصدار تأشيرات للإسرائيليين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت "بلومبيرغ" أن الوفد الإسرائيلي شعر بالقلق عندما لم يحصلوا على تأشيرات دخول بحلول بداية شهر مارس.

وأوضحت أن وزارة الخارجية بعثت برسالة إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تصر على ضرورة إصدار التأشيرات، ويوم الاثنين الماضي، طلبت الأمم المتحدة من وزارة السياحة السعودية إصدار التأشيرات.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ"