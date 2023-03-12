السفير السوداني في موسكو: موضوع القاعدة البحرية الروسية في السودان قيد الدراسة

قال السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي التيجاني سراج، إن موضوع إنشاء قاعدة للبحرية الروسية في السودان، لا يزال في مرحلة الدراسة وقيد النظر.

وأضاف السفير: "يجب أن تصادق الهيئة التشريعية لجمهورية السودان على هذه الاتفاقية. ومن يتابع الأخبار، يعلم أنه لا توجد لدينا هيئة معتمدة يمكنها التوقيع على مثل هذه الاتفاقية. ولذلك يبقى هذا الموضوع قيد النظر ويتعلق بتشكيل الهيئة التشريعية في السودان لكي تقوم بالتصديق على الاتفاقية الخاصة به".

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وأشار السفير إلى أن تحديد شكل القاعدة، يجب أن يتم من قبل خبراء يمثلون السودان وروسيا.

ونوه السفير، بأن الأزمة السياسية في البلاد قد يتم حلها في المستقبل. وقال: "كما أعتقد، هذا ممكن بالفعل في المستقبل القريب: هناك فعلا تعاون وتفاوض بين القوى المدنية، وكنتيجة لذلك جاءت الاتفاقات الإطارية الموقعة في ديسمبر من العام الماضي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب زيارة للسودان، إن الاتفاق بين روسيا الاتحادية والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حاليا في مرحلة التصديق.

المصدر: نوفوستي