إدخال إجراءات لأول مرة في تاريخ مساجد مصر خلال رمضان المقبل

أعلن هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن تبنّي إجراءات جديدة للمرة الأولى في البلاد تشمل إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي"، أن صلاة التراويح ستقام في كل المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية.

وبشأن مدة صلاة التراويح، قال رئيس القطاع الديني إن مدة الصلاة ستكون بالاتفاق بين رواد كل مسجد.

وذكر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه ولأول مرة ستقام صلاة التراويح لكبار قراء العالم الإسلامي بشكل يومي في مسجد الإمام الحسين.

وأشار إلى أن صلاة التهجد ستكون في أكثر من 10450 مسجدا، والاعتكاف بأكثر من 6200 مسجد.

وأكد هشام عبد العزيز أنه لأول مرة في مساجد مصر سيتم إقامة ملتقيات فكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة بـ 19 محافظة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري