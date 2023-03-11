هيئة النزاهة في كردستان: العراق بين أسوأ 20 دولة فسادا بالعالم

أعلنت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان العراق أن العراق بين أكثر 20 دولة فسادا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذّرت من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم.

وقال رئيس الهيئة أحمد أنور خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، في السليمانية، إن "العراق من بين أسوأ 20 دولة فاسدة في العالم، وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية".

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وأضاف أن "المنظمة تعتزم فتح مكاتب لها في العراق وإقليم كردستان هذا العام في سعي منها لأن يكون العراق في السنوات القادمة في تصنيف مختلف"، وبيّن أنه "حتى الآن يعتبر التصنيف على المستوى الدولي".

وتابع رئيس الهيئة "نحن نعتقد أن مستوى الخدمات في الإقليم أفضل إلّا أنّنا ضمن إطار العراق وأقولها دائما أن الفساد يمثل تهديدا خطير لمؤسسات إقليم كردستان".

وأردف قائلا: "هيئة النزاهة في كردستان لديها اتصالات مباشرة مع هيئة النزاهة الاتحادية وننوي توقيع تفاهمات في جميع القطاعات في المستقبل القريب".

المصدر: شفق نيوز