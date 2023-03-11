الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق التطبيع بين السعودية وإيران

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان: "يرحب الاتحاد الأوروبي باتفاق استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، ويأمل في تنفيذه.. وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية وإيران تلعبان دورا مركزيا في الأمن الإقليمي، فإن استئناف العلاقات الثنائية من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة بأكملها".

يوم الجمعة 10 مارس، وقعت إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية، اتفاقا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر فتح سفارات البلدين في غضون شهرين.

وتم التوقيع على بيان مشترك بعد عدة أيام من المحادثات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.

المصدر: ريا نوفوستي.