مصادرة أكثر من 3 أطنان من القنب الهندي قبالة سواحل المغرب

صادرت القوات البحرية المغربية أكثر من 3 أطنان من القنب الهندي قبالة مدينة الناظور الحدودية مع جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) عن مصدر عسكري أن العملية "أسفرت عن ضبط اثنين من قوارب "غو-فاست" المجهزة بمحركات قوية جدا، وعلى متنهما 85 حزمة من الـ"شيرا" (القنب الهندي)، بوزن إجمالي يزيد عن ثلاثة أطنان".

وأوضحت الوكالة أن الشحنة صودرت بعد مطاردة قوارب مشبوهة لم تمتثل لنداءات سفن القوات البحرية.

تقع مدينة الناظور في منطقة جبلية ومحرومة في الريف وهي المنطقة الرئيسية لزراعة القنّب في المغرب.

وتعد المملكة المغربية أكبر منتج للقنب الهندي في العالم وفقا للأمم المتحدة.

وضبطت الشرطة المغربية حوالى 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقرر المغرب في 2021 إضفاء الشرعية على "استخدامات القنب طبيا وتجميليا وصناعيا".

ومن المقرر أن تبدأ المملكة استخدام القنب لأغراض صناعية في نوفمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"