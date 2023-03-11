ميقاتي يعتذر لنظيره العراقي عن "حادثة الطلاب"

اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي لنظيره العراقي محمد شياع السوداني لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.

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وخلال اتصال هاتفي، أكد ميقاتي اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملات الطلاب العراقيين ومتطلباتهم، معربا عن أسفه لما حصل.

بدوره، أكد السوداني ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات أبنائنا الطلبة العراقيين في لبنان، وقدم شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية.

يأتي ذلك، بعد ضجة كبيرة أثارها مقطع مصور يظهر مجموعة من الطلبة العراقيين يتعرضون للإهانة من قبل أحد رجال الأمن اللبناني.

المصدر: RT