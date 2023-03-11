روسيا والكويت تحييان الذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

تبادل وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والكويت سالم عبد الله الجابر الصباح برقيتي تهنئة بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تصادف اليوم 11 مارس.

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أفادت بذلك الخارجية الروسية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني اليوم.

وحسب البيان، فقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى الذي ارتقت إليه العلاقات الروسية الكويتية الودية تقليديا، وأكدا الاستعداد المتبادل لمواصل تعزيزها وتوسيعها لمصلحة شعبي روسيا والكويت، وكذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الخليج، والتوصل إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT