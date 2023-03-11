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وزير خارجية السعودية يتحدث عن أسباب استئناف العلاقات مع إيران

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وزير خارجية السعودية يتحدث عن أسباب استئناف العلاقات مع إيران
Globallookpress
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن استئناف بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي انطلاقا من رؤيتها القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار وحرصها على تكريس ذلك.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر حسابه على تويتر: "يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا".

يأتي ذلك، عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران والصين، في وقت سابق الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: RT

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