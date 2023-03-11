وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس لتقارب إيراني سعودي

شدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تعقيبا على اتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، على أن لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس لتقارب إيراني سعودي.

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وصرح فيصل بن فرحان بأنه "على لبنان أن ينظر إلى مصلحته، وعلى السياسيين فيه أن يقدموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى".

وأكد في حديث مع لقناة "العربية" السعودية، أنه "متى اتّخذ تقديم المصلحة اللبنانية، فسوف يزدهر لبنان بالتأكيد، والسعودية سوف تكون معه".

والجمعة، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام