الناشط المصري ممدوح حمزة يفتح النار مجددا على البرادعي

أعاد الناشط السياسي المصري ممدوح حمزة نشر مجموعة من التغريدات التي سبق أن هاجم فيها نائب الرئيس المصري السابق، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي.

وتضمنت التسجيلات المصورة التي أعاد حمزة نشرها عبر "تويتر" مقاطع من حوارات أجرتها معه قناة "صدى البلد"، يتهم فيها البرادعي بأنه "جاء لتمكين الإخوان من الحكم في مصر".

وقال حمزة إن "البرادعي جاء لمصر بعد أن فشل نظام (الرئيس المصري الأسبق حسني) مبارك في إقناع الشعب بقبول جمال مبارك في منصب رئيس الجمهورية".

ممدوح حمزة: البرادعى جاء لتمكين الاخوان من الحكم فى مصر https://t.co/w0LM9lMCac via @YouTube — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) March 10, 2023

وكان حمزة نشر فيديو عبر حسابه في "فيسبوك" بعد عودته من الخارج، يقول فيه إن بلاده تشهد انفراجا.

المصدر: موقع "بصراحة"