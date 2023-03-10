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وزير الخارجية السعودي يغرّد معلقا على اتفاق التطبيع مع إيران

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يغرّد معلقا على اتفاق التطبيع مع إيران
Globallookpress
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن عودة العلاقات مع إيران تأتي انطلاقا من رؤية الرياض في تفضيل الحلول السياسية، وبما يجمع دول المنطقة من مصير واحد وقواسم مشتركة.

وأعلنت السعودية وإيران، اليوم الجمعة، عودة العلاقات بين الدولين وافتتاح سفارة البلدين خلال شهرين.

وكتب الأمير بن فرحان في حسابه على "تويتر": "يأتي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة".

وأضاف: "يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا."

يشار إلى أنه تتوالى ردود الأفعال التي ترحب بالاتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات بين الدولتين، حيث جرى الإعلان عنه اليوم الجمعة في العاصمة بكين برعاية صينية.

المصدر: RT

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