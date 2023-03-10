وزير الخارجية السعودي يغرّد معلقا على اتفاق التطبيع مع إيران

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن عودة العلاقات مع إيران تأتي انطلاقا من رؤية الرياض في تفضيل الحلول السياسية، وبما يجمع دول المنطقة من مصير واحد وقواسم مشتركة.

وأعلنت السعودية وإيران، اليوم الجمعة، عودة العلاقات بين الدولين وافتتاح سفارة البلدين خلال شهرين.

وكتب الأمير بن فرحان في حسابه على "تويتر": "يأتي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة".