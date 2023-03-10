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مصر تصدر بيانا بعد الاتفاق بين السعودية وإيران

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مصر تصدر بيانا بعد الاتفاق بين السعودية وإيران
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أعربت القاهرة عن أملها في أن يسهم اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران فى إزالة التوتر، ويعزز الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلع شعوب المنطقة نحو الرخاء والتنمية.

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وأعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعربت عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية.

وأعلنت إيران والسعودية اليوم الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعت عام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: RT

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