الأردن.. "شيخ الشعراء" يرحل عن 92 عاما

ودع الأردن اليوم الجمعة المفكر الأردني- الفلسطيني سميح الشريف، عن عمر 92 عاما، وهو يعد علما من أعلام الثقافة والأدب والشعر في الأردن.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأن جثمان "شيخ الشعراء" سيشيع إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة، من مسجد الإيثار بالزرقاء قرب مقبرة الهاشمية.

والشريف، من مواليد بلعا في طولكرم في 9 أغسطس 1931، وهو أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين ونادي أسرة القلم، وله دواوين شعرية عدة ومؤلفات سياسية وفكرية.

من أبرز دواوينه الشعرية: أفاويق عام 1961، هاشميتان عام 1978، أرض بلا جهات عام 1999.

ومن أبرز مؤلفاته في موضوعات أخرى:أوراق سياسية عام 1988، التحليق دائرياً للطرف الآخر، فلسفة عام 1999، وثيقة العمل 48 لانتفاضة العقل الفلسطيني عام 2001، صوت: كتابات محررة من أسر الثمانينيات : آفاق فلسطينية عام 2014.

المصدر: وكالات