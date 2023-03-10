فرنسا تحث إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين

دعت فرنسا، الحكومة الإسرائيلية بموجب التزاماتها الدولية، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، بعدما ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 78.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر عن "قلق فرنسا العميق بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين".

وقالت لوجندر إن باريس "تحث الأطراف على احترام الالتزامات التي تعهدت بها، وتنفيذ مطالب مجلس الأمن في 20 فبراير لا سيما تلك المتعلقة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين"، مشددة على أنه "من الملح للغاية استعادة منظور سياسي لمصلحة حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".

المصدر: "وفا"