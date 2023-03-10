مستوطنون يقتحمون بلدة كفر الديك في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، بأن مستوطنين اقتحموا الليلة الماضية، بلدة كفر الديك، غرب سلفيت في الضفة الغربية، بحماية من القوات الإسرائيلية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "أعدادا كبيرة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، اقتحموا الجهة الغربية من البلدة، وحطموا عدة مركبات".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة، بالتزامن مع الاقتحام".

وتتواصل اعتداءات مجموعات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي على القرى والبلدات في الضفة الغربية، وقد أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت بينهم من جهة وبين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة أخرى.

المصدر: وفا