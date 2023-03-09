 
مباشر

تونس.. حركة "النهضة" تستنكر حل المجالس البلدية قبل الآجال

أخبار العالم العربي

تونس.. حركة
Gettyimages.ru
مقر حركة "النهضة" في تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwb2

عبرت حركة النهضة التونسية عن استنكارها قرار حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، قبل انتهاء عهدة المجالس المنتخبة بنحو شهرين.

إقرأ المزيد
تونس.. سعيّد يدعو أعضاء البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة
تونس.. سعيّد يدعو أعضاء البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة

واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي، أن قرار حل تلك المجالس وظّف لصرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية لتونس.

وأضافت النهضة أن السلطة تواصل هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي، الذي قالت إنه يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الإيجابي للجهات، في مقابل الإمعان في تركيز مشروع الرئيس قيس سعيد في البناء القاعدي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب، وفق نص البيان.

وصدر اليوم بالرائد الرسمي مرسوم يقضي بتعهد المكلف بالكتابة العامة بكل بلدية، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وذلك تحت إشراف والي الجهة.

وتداول مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء في هذا المرسوم الذي سيتم بمقتضاه حلّ جميع المجالس البلدية (عددها 350) وتعويضها بنيابات خصوصية، إلى حين اجراء انتخاب جديدة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى