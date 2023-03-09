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تونس.. سعيّد يدعو أعضاء البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة

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تونس.. سعيّد يدعو أعضاء البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة
Globallookpress
البرلمان التونسي - أرشيف -
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صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان يوم الاثنين 13 مارس بمقر المجلس.

ويرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية. 

كما سيؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين بصورة جماعية.

تونس.. سعيّد يدعو أعضاء البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة

المصدر: RT

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