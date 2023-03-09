وفد حوثي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في جولة محادثات أممية حول ملف الأسرى والمعتقلين

توجه وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين مساء الخميس إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات اليمنية حول ملف الأسرى والمعتقلين.

وقال رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى في تغريدة على "تويتر": "سنغادر بعد قليل مطار صنعاء الدولي متوجهين إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني".

سنغادر بعد قليل مطار صنعاء الدولي متوجهين إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

ونأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 9, 2023

من جهتها، نقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصدر حكومي مفاوض، أن وفد الحكومة اليمنية سيغادر اليمن يوم الجمعة للمشاركة في المشاورات التي تنطلق السبت برعاية الأمم المتحدة وتستمر أسبوعين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أغسطس الماضي عن توافق الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.

المصدر: RT + وسائل إعلام