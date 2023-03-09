 
مباشر

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على السودان

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على السودان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw87

مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على السودان لعام واحد، رغم مطالبات الخرطوم المتكررة برفع هذه العقوبات عنها.

وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، في عام 2005.

وقررالمجلس المؤلف من 15 عضوا تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وصوتت 13 دولة من بينها الإمارات لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأكد نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، في تعليقه على التمديد، إن العقوبات "عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض".

وتعهد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الشهر الماضي، من العاصمة الخرطوم، بإسناد جهود الأخيرة لرفع العقوبات بأروقة مجلس الأمن.

ويأمل السودانيون في تتويج مباحثات بين القادة العسكريين وقوى باحثة عن الديمقراطية، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بصورة تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

إقرأ المزيد
استئناف الحوار السياسي في السودان عبر ورش عمل
استئناف الحوار السياسي في السودان عبر ورش عمل

المصدر: سودان تريبيون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى