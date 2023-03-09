اطلع على آثار الزلزال في اللاذقية.. وصول وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق قادما من محافظة اللاذقية حيث عاين أوضاع المتضررين من الزلزال.

واطلع عبد اللهيان على الأضرار التي خلفها الزلزال في حي العسالية بمدينة جبلة، وعلى أوضاع العائلات المتضررة المقيمة في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

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وخلال زيارته إلى اللاذقية أشار الوزير الإيراني إلى أن زيارته تهدف إلى "تقديم المواساة للشعب السوري بضحايا الزلزال والاطمئنان على المصابين"، وأكد في تصريح للصحفيين أن بلاده "كانت وستبقى تقف إلى جانب الشعب السوري".

ولفت عبد اللهيان إلى المساعدات التي قدمتها طهران وخاصة جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، ومسارعة طهران منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال إلى تقديم الإغاثة واستمرار تقديمها حتى عبور هذه المرحلة.

ويرأس عبد اللهيان الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى اللاذقية، وفدا يضم رئيس جمعية الهلال الأحمر كولي باندي، واللواء شريعت من وزارة الدفاع، ومهدي شوشتري مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الإيرانية.

المصدر: "سانا"