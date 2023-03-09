 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية ترد على هجمات بريانسك الإرهابية بضربة واسعة النطاق

فيصل بن فرحان: هناك جهود متواصلة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية

أخبار العالم العربي

فيصل بن فرحان: هناك جهود متواصلة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw54

صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس بأن ثمة جهود متواصلة من خلال منظمة الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية.

إقرأ المزيد
الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء العليمي: ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل باليمن
الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء العليمي: ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل باليمن

وأكد بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد بعد محادثاتهما اليوم في موسكو، رغبة بلاده في الوصول إلى تسوية لضمان الأمن والاستقرار في اليمن من خلال وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق حوار يمني يمني ينهي الصراع.

وقال: "الأولوية هي وقف إطلاق النار، ثم إطلاق الحوار"، رافضا الخوض في أي تفاصيل.

وأضاف الوزير السعودي أن التنسيق مع روسيا قائم في الملف اليمني، مثمنا دعم موسكو للمخرجات وأسس الشرعية الدولية في الشأن اليمني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى