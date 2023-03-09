فيصل بن فرحان: هناك جهود متواصلة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية

صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس بأن ثمة جهود متواصلة من خلال منظمة الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية.

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وأكد بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد بعد محادثاتهما اليوم في موسكو، رغبة بلاده في الوصول إلى تسوية لضمان الأمن والاستقرار في اليمن من خلال وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق حوار يمني يمني ينهي الصراع.

وقال: "الأولوية هي وقف إطلاق النار، ثم إطلاق الحوار"، رافضا الخوض في أي تفاصيل.

وأضاف الوزير السعودي أن التنسيق مع روسيا قائم في الملف اليمني، مثمنا دعم موسكو للمخرجات وأسس الشرعية الدولية في الشأن اليمني.

المصدر: RT