سيدة مصرية للسيسي: "عاوزين نشم ريحة ولادنا في سيناء يا ريس"

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المصريين بالحفاظ على بلدهم قائلا: "ما حدث في السنوات الماضية ميتكررش فينا، والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال الـ10 سنوات الماضية ميتكررش".

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وأضاف خلال حديثه إلى أمهات شهداء مثلث القيادة، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة: "هذا الأمر لن يحدث بالجيش والشرطة فقط، ولكن بكل المصريين، وفوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا".

وقاطعته إحدى أمهات شهداء مثلث القيادة، بقولها: "عاوزين نشم ريحة ولادنا في سيناء يا ريس".

ووعد الرئيس المصري، قائلا: "هنحتفل كلنا، وأسر الشهداء معانا في يوم، هتشوفوا سيناء غير اللي انتو شفتوها في الصورة المؤلمة، وهي صورة الأشرار، هتفرحوا إن ولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دي، سنحتفل في سيناء والدنيا هتبقى مختلف".

وأضاف: "مش بس الجيش اللي مبينساش الشهداء لكن كل المصريين، اليوم نتكلم عن استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض منذ أكثر من 50 عامًا، مش هننسى كل شهيد وكل مصاب قدم حتة من جسمه عشان البلد دي تكون في أمان وسلام".

وأكمل: "في حد بيقول هو معقول هو إحنا نقدر نقضي على الإرهاب، بفضل الله وأبناءكم وأبناء أسر أخرى، الحمد لله رب العالمين تحقق الحلم، بفضل الأرواح والأسر المصرية الطيبة والبسيطة اللي ربت أولادها وقدمتهم".

المصدر: RT