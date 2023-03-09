الإعلام الإسرائيلي: "قتلى جبع يشكلون خلية تابعة للجهاد الإسلامي"

نشر الإعلام الإسرائيلي صورا قال إنها للأسلحة التي وجدتها القوات الإسرائيلية داخل سيارة الفلسطينين الثلاثة، الذين قتلتهم صباح اليوم الخميس في بلدة جبع جنوب جنين.

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ولفتت وسائل الإعلام ذاتها إلى أن "الفلسطينيين الثلاثة يشكلون خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

RT

وكانت قوات إسرائيلية خاصة أطلقت النار على الفلسطينيين الثلاثة داخل سيارتهم، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، كما حاصرت أحد المنازل داخل بلدة جبع واعتقلت شابا آخر.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن "فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تغلق وإن اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة تضعنا أمام واجباتنا في الدفاع عن شعبنا".

وحمل الناطق باسم الحركة طارق سلمي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال العدوانية البشعة التي نفذتها عصاباته في بلدة جبع".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 15 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة"، مشيرا إلى أنه تم أسقاط مسيرة إسرائيلية من نونع "راكب السماء"، لكنه أكد أن لا خوف من تسرب المعلومات".

المصدر: RT