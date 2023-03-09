مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية في بلدة جبع جنوب جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، أعدمت صباح اليوم الخميس، ثلاثة شبان بعدما أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

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ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم "إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم".

وأضاف شهود العيان أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل".

ويظهر مقطع فيديو، تسلم طواقم الإسعاف ثلاثة جثت، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيات جنين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها أن سفيان الفاخوري، وأحمد الزعيم، وليث الطبش، قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة جبع.

وأظهرت الصور، السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين، وأشارت مراسلتنا إلى أن اقتحام بلدة جبع مستمر وهناك حصار لأحد المنازل.

RT

من جهة أخرى، أفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة اليامون غرب جنين، مشيرة إلى إصابة خطيرة بالرأس، ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها أن المصاب وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة اليامون قضاء جنين، وحالته مستقرة.

المصدر: RT+ وفا + عرب 48