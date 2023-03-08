الجزائر.. السجن المؤبد لزعيم حركة "الماك" و 6 سنوات لأعضاء من الحركة وبراءة لآخرين

أصدر القضاء الجزائري عددا من الأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والبراءة في حق أعضاء من حركة "الماك".

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأنه تم إدانة المتهم الموقوف آيت شبيب بوعزيز، الذراع الأيمن لزعيم الحركة فرحات مهني، بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حين دانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، غيابيا، رئيس حركة "الماك" فرحات مهني، بالسجن المؤبد، وأيدت أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته رفقة متهمين آخرين بجناية المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وكذا إنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

كما حكمت المحكمة الجزائرية بالسجن 3 سنوات في حق المتهم الموقوف أحمد سعيد فريد، بالاضافة الى عامين سجنا نافذا في حق رئيسة المؤتمر الأمازيغي العالمي المتهمة الموقوفة نايت سيد قميرة.

هذا وبرأت المحكمة المتهم غير الموقوف أمنداس إسماعيل، وقضت بإدانة 4 متهمين فارين غيابيا، يتقدمهم فرحات مهني بالسجن المؤبد.

وجاء منطوق الحكم بعدما تم متابعة المتهمين بجنايات تتعلق بالمساس بوحدة التراب الوطني الجزائري وجناية إدارة وتنظيم حركة التمرد، وجناية المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات، وجناية إنشاء وتنظيم وتسيير والمشاركة في جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

المصدر: "النهار" + "الشروق"