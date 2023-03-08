نائب نصر الله عن الانتخابات الرئاسية: هناك طريقان لا ثالث لهما!

أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وجود طريقين لا ثالث لهما، بخصوص الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نعيم قاسم: هناك "طريقان لا ثالث لهما: إما طرح الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإما التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمى".

طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) March 8, 2023

وكان حسن نصر الله قد قال في وقت سابق: "نقول تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملا..في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتهمنا بتعطيل النصاب، واليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة".

وأضاف: "نقترح بأن يسمي كل طرف مرشحه للرئاسة ونذهب إلى مجلس النواب فإن حضر النصاب ننتخب الرئيس مباشرة.. ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه..بالنسبة لنا ليس لدينا شيء اسمه مرشح حزب الله ما لدينا نحن هو مرشح يدعمه حزب الله".

وتابع نصر الله: "عندما نسمي شخصية للرئاسة فإنه التزام جدي فلا نناور ولا نغير مرشحنا في المستقبل، واالمرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أن المواصفات تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

المصدر: "الجديد" + "الميادين"