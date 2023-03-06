نصر الله: لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية ولا علاقة للملف النووي الإيراني بانتخابه

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين، أن الحزب "لا يقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية، ولا يسمح أن يفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة".

وقال نصر الله: "نريد جديا انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نريد الفراغ وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة، ولا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً للجمهورية ولا نسمح أن يفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة".

وأضاف نصر الله: "نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر وبالنسبة لأصدقائنا إيران وسوريا لم تتدخلا ولن تتدخلا أبداً في الملف الرئاسي..في الملف الرئاسي قرارنا كاملاً بأيدينا فنختار ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية".

وأردف: "نعمل في الليل والنهار ليكون الانتخاب غداً ولا ننتظر تسويات وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات"، متابعا: "لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء في المنطقة لا انتخابات الرئاسة في لبنان ولا غيرها".

واستطرد حسن نصر الله: "المشكلة بين السعودية وإيران تتعلق بالوضع الإقليمي وخاصة في اليمن والحل موجود في صنعاء عند القيادة اليمنية".

وأكمل: "نقول تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملا..في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتهمنا بتعطيل النصاب، واليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة".

وأضاف: "نقترح بأن يسمي كل طرف مرشحه للرئاسة ونذهب إلى مجلس النواب فإن حضر النصاب ننتخب الرئيس مباشرة..ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه..بالنسبة لنا ليس لدينا شيء اسمه مرشح حزب الله ما لدينا نحن هو مرشح يدعمه حزب الله".

وأوضح نصر الله قائلا: "كانت هناك جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقلت له المواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس..بدأنا حوارا مع حلفائنا لدعم مرشح للرئاسة ووصلنا إلى نتائج".

وأكمل: "قلت لباسيل إن حزب الله يرى فيك شخصيا والوزير السابق سليمان فرنجية مرشحين للرئاسة، وأضفت لباسيل أنه بسبب عدم ترشحه فإن الخيار قد يذهب لفرنجية، واتفقنا بعد النقاش مع النائب باسيل أنه للبحث صلة"، مضيفا: "أسباب اقتراعنا بالورقة البيضاء هدفها إعطاء الوقت للنقاش واحترام الخيار الذي ندعمه".

وتابع نصر الله: "عندما نسمي شخصية للرئاسة فإنه التزام جدي فلا نناور ولا نغير مرشحنا في المستقبل، واالمرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أن المواصفات تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

المصدر: "الميادين"