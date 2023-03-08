بن راشد يهنئ رئيس مجلس الوزراء القطري الجديد

بعث حاكم دبي محمد بن راشد، رسالة تهنئة لرئيس مجلس الوزراء القطري الجديد محمد بن عبد الرحمن.

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وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من المنصب ذاته.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أدى اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أمام الشيخ تميم بن حمد.

المصدر: وام+ قنا