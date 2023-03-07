السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكيني

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الكيني، ويليام روتو.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كل المستويات.

وتناول الاتصال كذلك، تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

المصدر: "الوطن"