أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن موقف الرياض واضح من القضية الفلسطينية، وهو استقرار وأمن الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية السعودي: "موقفنا واضح من القضية الفلسطينية وهو استقرار وأمن الفلسطينيين"، متابعا: "نواجه احتمالية عنف أكبر إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

المصدر: "العربية" + RT