الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية حوارة وسقوط طائرتين مسيرتين له في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال اقحام مخيم جنين قتل المشتبه به في تنفيذ عملية حوارة، واعتقال نجليه في نابلس اللذين يشتبه بهما بتقديم المساعدة في تنفيذ العملية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في حملة مشتركة لقوات جيش الدفاع والوحدة الشرطية الخاصة وحرس الحدود والشاباك في مخيم جنين، تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار الإرهابية في قرية حوارة في 26 من فبراير المدعو عبد الفتاح حسين ابراهيم خروشة الناشط في "حماس"، وقد أسفرت العملية التخريبية عن مقتل شقيقين إسرائيليين".

وأضاف البيان: "خلال النشاط، أطلقت القوات صواريخ محملة على الكتف وقامت بتفعيل وسائل أخرى صوب مبنى تحصن داخله المخرب..كما أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين الذين ردوا نحوها بنيرانهم بشكل مكثف ورصدت إصابات، كما رصدت القوات قيام مخربين مسلحين باطلاق النار من داخل سيارة اسعاف وقاموا باستخدامها كمأوى"، على حد قوله.

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "هذا وتعرضت القوات إلى إلقاء العبوات الناسفة واندلعت أعمال شغب حيث تعاملت معها القوات مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات والرصاص، كما سجل سقوط مسيرتي درون خلال النشاط".

وتابع: "بالمقابل، نفذت قوات الأمن في مدينة نابلس نشاطا عسكريا آخر واعتقلت خلاله نجلي المخرب خالد ومحمد خروشة اللذين يشتبه فيهما بتخطيط وتنفيذ العملية حيث أحيلا الى قوات الأمن لمواصلة التحقيق".

واليوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين في مدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي، وإصابة جنود إسرائيليين بجروح أحدها حرجة.

المصدر: RT