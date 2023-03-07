علوم البحار في مصر تعلن عودة مياه البحر المتوسط بعد انحسارها

أكد رئيس المعهد القومي لعلو البحار والمصايد في مصر عمرو زكريا حموده، أن منسوب المياه عاد مرة أخرى إلى طبيعته شرق البحر المتوسط في كافة الدول.

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وأوضح أن "منسوب المياه عاد في اليونان و قبرص و تركيا و مصر و سوريا بعد أن شهد تراجعا في 13 فبراير الماضي وبالتالي شهدت شواطئ الاسكندرية وبورسعيد والعريش عودة منسوب المياه مرة أخرى إلى طبيعته".

وأرجع الدكتور عمرو زكريا في تصريحات، اليوم، سبب عودة المياه مرة أخرى إلى طبيعتها إلى عودة انخفاض الضغط الجوي مرة أخرى مفسرا التراجع الذي شهدته هذه الشواطئ في المياه إلى ارتفاع منسوب الضغط الجوي على هذه الشواطئ.

الجدير بالذكر أن عددا من شواطئ تركيا ومصر واليونان وقبرص شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا في منسوب المياه وانحسارها على الشواطئ.

المصدر: المصري اليوم