مصر.. انحسار مياه البحر في شواطئ الإسكندرية يثير التساؤل والبحوث الفلكية تعلق على الظاهرة (فيديو)

شهدت الكثير من شواطئ محافظة الإسكندرية ومنها شاطئ محطة الرمل الشهير، يوم الثلاثاء، انحسارا في مياه البحر وتراجعا لعدة أمتار، وهو ما دفع الكثير من رواد الكورنيش للتساؤل حول الأسباب.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ عدة أيام بيانا للرد على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

وجاء في البيان، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقا بحدوث تسونامي.

وأضاف أن محطات رصد حركة المياه في البحار رصدت حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسيرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين الناس، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري